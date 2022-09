Denn mit diesem Titel machte Federer den Karriere-Grand-Slam, also Erfolge bei allen vier Majors perfekt. Bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open hatte der Schweizer damals schon mehrfach gewonnen.

Einzig in Nadals Wohnzimmer Roland Garros blieb Federer bis 2009 glücklos. Der Spanier hatte das Turnier in Paris von 2005 bis 2008 gewonnen. Zwischen 2010 und 2014 sowie 2017 und 2020 siegte Nadal ebenfalls. Seinen 14. Titel bei den French Open schnappte sich der 36-Jährige erst in diesem Jahr.

Für Federer blieb der Erfolg gegen Söderling sein einziger Triumph in Paris. Von 2006 bis 2008 sowie 2011 verlor er seine weiteren Endspielteilnahmen jeweils gegen Nadal.

Doch der Spanier gestand nun auch, dass er vor Federers French-Open-Sieg zwiegespalten war.

Nadal freute sich für Federer wegen Paris-Titel

Es ging zwischen den Beiden nämlich auch um die Position des Weltranglistenersten. "Ich will ganz ehrlich sein: Damals wollte ich nicht, dass er gewinnt. Es ist eine Rivalität", erklärte Nadal. Doch als der Schweizer dann den Titel feierte, freute sich sein langjähriger Konkurrent doch für ihn. "Ich bin ein Mensch, der den Sport liebt. Ich hatte Federer schon geschlagen (in Roland-Garros, Anm. d. Red.) und ich denke, dass jemand, der so oft nahe dran war, es verdient, dieses Turnier zu gewinnen und die vier Majors zu vervollständigen", meinte Nadal.

Roger Federer gewinnt die French Open 2009 Fotocredit: Getty Images

Er habe am Ende sogar geweint, als er Federer gewinnen sah. "Ich habe eine große Wertschätzung und große Bewunderung für ihn", ergänzte der Spanier. Diese enge Verbindung war auch am vergangenen Wochenende beim Laver Cup zu spüren, den erstmals Team Welt für sich entscheiden konnte . Nach Federers letztem Spiel seiner Karriere im Doppel mit Nadal am Freitagabend flossen bei beiden Superstars hemmungslos die Tränen.

