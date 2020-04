Auch Sportstars wie Novak Djokovic werden in der Coronakrise vor alltägliche Probleme gestellt, beispielsweise wenn der Friseurbesuch vorerst entfallen muss. Deshalb entschied sich der Serbe dazu, seine Frau Jelena an die deutlich gewachsene Haarpracht ranzulassen. Mit einem Rasierer brachte die Djokovic-Gattin wieder etwas Struktur in die Frisur. Das Ergebnis erfreute auch den Tennisstar.

Als "not too bad", also nicht allzu schlecht bezeichnete Djokovic das Werk seiner Frau. Auf Instagram postete Djokovic ein Video, das zunächst Jelena auf ihr Profil gestellt hatte. Die Überschrift dazu: "Vom Höhlenmenschen zu meinem Mann."

Aktuell befindet sich die Familie des Tennis-Stars befindet sich in Spanien in Quarantäne.

