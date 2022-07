Erst am vergangenen Sonntag holte sich Novak Djokovic mit dem Sieg im Finale von Wimbledon seinen 21. Grand-Slam-Titel.

Glaubt man Bogdan Obradovic, dann soll es das noch lange nicht gewesen sein.

Ad

Djokovic wolle "die 30 erreichen, das ist die Drei-Null. Das ist es, was Novak will", so der 55-Jährige, der von 2007 bis 2017 Teamchef der serbischen Davis-Cup-Mannschaft war.

WTA Lausanne Wimbledon-Halbfinalistin Maria sagt Turnier in Lausanne ab VOR 19 STUNDEN

Djokovics Ziel ist extrem ambitioniert und kaum zu schaffen - zumal er erklärte, sich auch in Zukunft nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Obradovic: Djokovic hat 30 seit vielen Jahren im Visier

Große Emotionen - so wurde Djokovic in Belgrad empfangen

Glaubt man den Worten Obradovics, peilt Djokovic den absoluten Rekordwert von 30 Major-Titeln schon seit vielen Jahren an.

"Ich habe mit Novak Djokovic, als er neun Jahre alt war, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Danach, als er 13 Jahre alt war, begannen wir für die nächsten 18 Jahre zusammenzuarbeiten, was eine sehr lange Zeit ist. Er hat mir jedes Mal davon erzählt, und ich kenne seine Idee", so der Trainer.

Djokovic-Coach glaubt an das hohe Ziel

Nach Einschätzung von Obradovic sind die 30 Titel eine realistische Zielsetzung:

"Er wird in den nächsten fünf Jahren spielen und wahrscheinlich 20 Gelegenheiten haben, um diese Zahl zu erreichen", so der Serbe. In fünf Jahren wäre Djokovic 40 und damit im gleichen Alter wie Roger Federer aktuell.

Den Schweizer mit seinen 20 Grand-Slam-Erfolgen hat er bereits überholt, auf Rekordsieger Rafael Nadal (22) fehlt ein Turniersieg bei einem der vier Grand-Slam-Events.

Aber 30 Titel? Es fällt schwer, sich das vorzustellen ...

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Toni Nadal kritisiert Spiel von Kyrgios: "Hat die schlechte Angewohnheit ..."

Schett exklusiv: "Für mich ist Djokovic der GOAT"

ATP Newport Lokalmatador zu stark: Koepfer scheitert in der ersten Runde GESTERN UM 17:33