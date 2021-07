Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio geht es beim Tennis in die entscheidende Phase im Herren-Einzel.

Im ersten Halbfinale ab 8:00 Uhr MEZ kommt es zum Überraschungsduell zwischen Karen Khachanov (ROC) und Pablo Carreño Busta (ESP).

Der Sieger hat bereits Silber sicherte, der Verlierer spielt um Bronze.

Gleiches gilt für das zweite Halbfinale ab etwa 10:00 Uhr MEZ. Alexander Zverev bekommt es dabei mit Superstar Novak Djokovic zu tun.

Djokovic peilt Golden Slam an

Djokovic will in Tokio weiterhin Kurs auf den Golden Slam halten und geht als Favorit ins Match. Zverev will der erste deutsche Olympiasieger im Einzel seit Steffi Graf (1988) werden.

Das Spiel um Bronze sowie das große Finale finden dann am Samstag statt.

Spielplan mit den Halbfinals im Herren-Einzel:

8:00 Uhr: Karen Khachanov (ROC) Pablo Carreño Busta (ESP)

anschließend Novak Djokovic (SRB) - Alexander Zverev (GER)

Herzlich willkommen zum Tennis-Liveticker bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

