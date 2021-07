Alexander Zverev misst seine Erfolge an Grand-Slam-Titeln, jedoch scheint es mit den wichtigen Trophäen bisher noch nicht zu klappen. Eurosport-Experte Boris Becker monierte, der junge Deutsche mache "immer die gleichen Fehler. Zverev scheitert an Zverev und nicht am Gegner."

Die großen Drei - Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer - rücken zunehmend in Reichweiter für die Nachwuchsspieler um Zverev, den man in diesem Kreise durchaus zu den Führenden zählen kann. Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind Nadal und Federer nicht dabei. Es sieht also ganz danach aus, als könnte der erste große Titel für den 24-Jährigen nah sein.

Eurosport-Experte Mischa Zverev ist überzeugt, dass sein Bruder bei seinem Olympia-Debüt mit einer Medaille nach Hause kommt. Im exklusiven Interview sprach er über die Stimmung in der Familie: "Er war ganz aufgeregt. Man merkt richtig, das ist was besonderes für alle. Er muss, er braucht, er holt eine Medaille!" Im Doppel erreichte Zverev schon einmal mit Partner Jan-Lennard Struff das Achtelfinale

Obwohl der Hamburger als Favorit gehandelt wird , muss der Weltranglistenfünfte mit diesen Konkurrenten rechnen, um seine Medaillenambitionen in die Tat umsetzen zu können.

1. Novak Djokovic (Nr. 1)

Der größte Brocken auf dem Weg zur Goldmedaille ist Tour-Dominator und Topfavorit Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste aus Serbien ist nach den Erfolgen bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris und Wimbledon auf der Jagd nach dem Golden Slam, den bisher nur Steffi Graf 1988 geschafft schaffte. Bei den Australian Open im Februar kam es im Viertelfinale zum direkten Duell mit Zverev, welches Djokovic klar für sich entscheiden konnte. Der Deutsche könnte in Tokio frühestens im Halbfinale auf die Nummer eins treffen und sich dort endlich bei einem großen Turnier den erhofften Erfolg holen.

2. Daniil Medvedev (Nr. 2)

Der Zweite der Weltrangliste schaffte es im Februar ins Finale der Australian Open. Dort startete Djokovic seine Jagd nach dem Golden Slam mit einem überzeugenden Sieg. Zuvor war Medvedev jedoch überragend und warf Down Under im Viertel- und Halbfinale starke Konkurrenten wie Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev aus dem Turnier. Sein letztes Aufeinandertreffen mit Zverev beim ATP Cup im Februar konnte Medvedev für sich entscheiden. Der Russe wäre bei Olympia Zverevs möglicher Finalgegner.

3. Stefanos Tsitsipas (Nr. 4)

Der Grieche konnte dieses Jahr auf der gesamten ATP-Tour mit seiner konstanten Leistung beeindrucken und in Lyon und Monte-Carlo sogar Titel holen. Der 22-Jährige setzte sich bereits gegen Medvedev und Zverev durch, schaffte es im Finale der French Open jedoch nicht an Djokovic vorbei. Daraufhin folgten ein enttäuschendes Erstrunden-Aus in Wimbledon und eine Niederlage im Viertelfinale von Hamburg. Trotz dieses Formtiefs kann Tsitsipas dem Olympischen Turnier zuversichtlich entgegenblicken. In die erste Runde geht er als Favorit gegen Philipp Kohlschreiber.

4. Andrey Rublev (Nr. 7)

Mit konstanten Leistungen auf der Tour konnte sich auch der 23-jährige Rublev an die Weltspitze spielen. Er besiegte Nadal in Monte-Carlo und holte in Rotterdam den Titel. Bei den Grand Slams fehlte der Durchbruch bisher. Nach dem Erstrunden-Aus in Paris und einer Niederlage in der vierten Runde von Wimbledon, muss er jetzt in seinem ersten Olympischen Turnier gegen den Lokalhelden Kei Nishikori an den Start. Gegen Zverev gab es für Rublev bisher nur eine Dreisatz-Niederlage in der vierten Runde der Australian Open.

5. Félix Auger-Aliassime (Nr. 15)

Der 20-jährige Kanadier kann in Tokio nach einem starken Turnier in Wimbledon voller Selbstvertrauen an den Start gehen. In der ersten Runde wartet jedoch Titelverteidiger Andy Murray, der seine Karriere nur zu gerne mit seinem dritten (!) Olympia-Sieg in Folge krönen würde. In Wimbledon konnte Auger-Aliassime seine Fähigkeiten auf dem Rasen zeigen, nicht zuletzt mit dem Sieg über Zverev in einem packenden Fünfsatz-Match. Es bleibt interessant, zu beobachten, wie er sich beim nächsten großen Turnier und auf hartem Untergrund weiterentwickeln wird. Zverev hätte sicherlich gerne eine Revanche für die Niederlage in London.

