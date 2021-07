Im März sei sie erstmals gefragt worden, ob sie sich vorstellen könne, diese Rolle zu übernehmen, so die 23-Jährige. "Ich war sehr, sehr glücklich und habe mich geehrt gefühlt. Ich bin sehr stolz. Als ich das Feuer entzündet habe, war das eine große Ehre", erzählte Osaka.

Weiter meinte die viermalige Grand-Slam-Siegerin: "Davon träumt man und nicht jeder hat die Möglichkeit dazu." Sie sei jedoch zunächst "wirklich überrascht" gewesen.

Dass sie in Tokio nun wieder vor die Presse trete, sei für sie allerdings "nicht komisch". "Vielleicht fühlt es sich für euch seltsam an", meinte Osaka in Richtung der Journalisten.

Olympia - Tennis Emotionaler Sieg für Suarez Navarro nach Krebserkrankung VOR 3 STUNDEN

Weiter erklärte sie: "Ich bin froh, dass ihr mir Fragen stellt, aber mehr als alles andere wollte ich mich einfach aufs Tennisspielen konzentrieren."

Naomi Osaka hat das olympische Feuer angezündet. Fotocredit: Getty Images

Naomi Osaka ohne Turnier seit French Open

Osaka hatte sich während der French Open dazu entschieden, keine Interviews oder Pressekonferenzen zu geben, da diese ihre mentale Gesundheit negativ beeinflussten. Daraufhin erhielt die Japanerin vom Veranstalter eine Geldstrafe über 15.000 Dollar. Kurz darauf zog Osaka schließlich vom Turnier in Roland Garros zurück.

"Ich glaube, es ist für das Turnier, für die anderen Spielerinnen und mein Wohlbefinden das Beste, wenn ich aussteige, sodass sich alle wieder auf Tennis in Paris fokussieren können", erklärte der Superstar im Juni.

Seither hatte Osaka bis zu Olympia kein weiteres Match bestritten. Gegen Zheng Saisai gewann die Favoritin zum Auftakt 6:1, 6:4 . In der zweiten Runde in Tokio bekommt es Osaka nun mit der Schweizerin Viktorija Golubic zu tun. Nach dem überraschenden Aus der Weltranglistenersten Ashleigh Barty in der ersten Runde sind die Chancen der Japanerin auf Gold gestiegen.

Das könnte Dich auch interessieren: Im Eiltempo durch den Glutofen: Lockerer Auftaktsieg für Zverev

Zverev und Struff feiern gelungenen Doppel-Auftakt - Highlights

Olympia - Tennis Kein Gold-Hattrick: Murray muss Traum begraben VOR 6 STUNDEN