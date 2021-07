Mit dem Aus von Ashleigh Barty in der ersten Runde gegen die 24-jährige Spanierin Sara Sorribes Tormo (4:6, 3:6) begann das olympische Tennisturnier der Frauen gleich mit einer dicken Überraschung. "Es war ein harter Tag, ein enttäuschender Tag. Ich kann darüber nicht lügen", sagte Barty dem "Seven Network" nach ihrem Aus.

Noch vor ein paar Wochen bezwang die Australierin die Tschechin Kvitova im Finale von Wimbledon. Doch auch die Fahnenträgerin der Tschechischen Republik durfte schnell wieder ihre Sachen packen, weil sie gegen Alison van Uytvanck aus Belgien, Nummer 59 der Weltrangliste, nach Satzteilung im dritten Satz 7:5, 3:6, 0:6 unterging.

Für den nächsten Paukenschlag sorgte Sabalenka, die ihre Gegnerin Magda Linette (Polen) in Runde eins noch glatt vom Platz fegte (6:2, 6:1). In einem umkämpften Match unterlag die favorisierte Weißrussin Donna Vekic aus Kroatien mit 4:6, 6:3, 6:7 und das obwohl die Kroatin in den letzten Monaten verletzungsbedingt wenig Tennis spielte. Erst der Tiebreak des dritten Satzes, den Vekic 7:3 gewann, brachte die Entscheidung um den Einzug in die dritte Runde. In der nächsten Runde triff Vekic auf Elena Rybakina (Kasachstan).

Olympia - Tennis Dominanz pur im zweiten Satz: Koepfer folgt Zverev ins Achtelfinale VOR 8 STUNDEN

Ausgeträumt hat sich die Goldmedaille auch für die Polin Swiatek. Die 20-jährige French-Open-Siegerin von 2020 verlor gegen die aufstrebende Spanierin Paula Badosa mit 3:6, 5:7. Bardosa wird nun im Achtelfinale von der Argentinierin Nadia Podoroska gefordert.

Mischa Zverev verrät: So schlägt sich Sascha im Haushalt

Hoffnungsträgerin Osaka siegt

Weiter geht der Traum von Olympia-Gold im Heimatland für die Japanerin Naomi Osaka. Die 23-Jährige, die bei der Anfangszeremonie der Spiele noch das Olympische Feuer entfachte, fuhr einen ungefährdeten 6:3, 6:2-Erfolg gegen Viktorija Golubic aus der Schweiz ein und trifft nun auf Marketa Vondrousova (Tschechien), die ihr Zweitrunden-Duell gegen Mihaela Buzarnescu (Rumänien) gewann.

„Ich mache mir diesen Druck, gut abzuschneiden, weil ich weiß, dass ich nicht so viele Turniere spiele. Ich habe ich das Gefühl, diesen Spielerinnen während meiner Pause bei den Turnieren zugeschaut zu haben, also möchte ich wirklich, wirklich gut abschneiden", sagte Osaka, die zuletzt bei den French Open an den Start ging.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht die an Position vier gesetzte Elina Svitolina. Die Ukrainerin, die vor kurzem mit Frankreichs Tennis-Star Gaël Monfils heiratete, musste gegen die Australierin Ajla Tomljanovic alles in die Waagschale werfen und entschied das Match 4:6, 6:3, 6:4 für sich. Nun geht es gegen die diesjährige French-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari aus Griechenland.

Garbine Muguruza (Spanien) und Roland-Garros-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien) lösten ebenfalls ihre Tickets für das Achtelfinale der Olympischen Spiele.

Das könnte Dich auch interessieren: Wenig Mittel gegen das Aufschlagspiel: So lief die Struff-Niederlage gegen Djokovic

Highlights: Djokovic ringt starken Struff in Tokio nieder

PyeongChang Olympia 2018: Zeitplan und Kalender der Winterspiele in Pyeongchang 08/11/2017 AM 09:55