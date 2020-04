Olympische Spiele waren bislang nicht die Sache von Dominic Thiem, hatte er doch in den vergangenen Jahren immer wieder durchblicken lassen, dass es für einen Tennisprofi wichtigere Ziele gebe.

"Ich bin kein Riesenfan von Olympia im Tennis", erklärte Thiem schon 2015 und schob unmissverständlich hinterher:

" Ich spiele 1000 Mal lieber ATP-Turniere und im Davis Cup als Olympische Spiele. "

Daher war es kein Wunder, dass ein Start bei den Sommerspielen 2020 nicht vorgesehen war. "Tokio ist eine wunderschöne Stadt, aber ich verbringe trotzdem lieber hoffentlich eine ganze Woche mehr in Kitzbühel. Die Entscheidung ist mir nicht besonders schwergefallen", so der Österreicher im April vergangenen Jahres. Beim ATP-Turnier in Kitzbühel, wo Thiem einen Zweijahresvertrag für 2019 und 2020 unterschrieben hat, will er in diesem Jahr seinen zweiten Titel auf österreichischem Boden perfekt machen.

Thiem vor Olympia-Premiere

Ob und wann der Wettbewerb stattfinden kann, ist aufgrund der Corona-Pandemie noch völlig unklar. Gute stehen dagegen die Chancen, dass die Olympischen Spiele im Jahr 2021 in Tokio über die Bühne gehen können - dann wahrscheinlich mit Thiem.

Es wäre die Olympia-Premiere für den aktuellen Weltranglisten-Dritten, der sich eigentlich vorgenommen hatte, erst 2024 bei den Spielen von Paris an den Start zu gehen. "Zumindest einmal in meiner Karriere will ich das schon machen", hatte der Tennis-Star betont. Es sieht ganz so aus, als ob es früher dazu kommen wird als geplant.

