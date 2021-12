Shapovalovs Erkrankung fiel bei seiner Einreise in Sydney auf, wo er ab dem 2. Januar beim ATP Cup für Kanada spielen wollte.

Er habe "leichte Symptome" und begebe sich in Isolation, schrieb der 22-Jährige bei Twitter. Am 6. Januar sollte Shapovalov mit Kanada beim Mannschaftsturnier in Australien auf das deutsche Team mit Olympiasieger Alexander Zverev treffen.

Am 17. Januar beginnen in Melbourne die Australian Open.

(SID)

