20 Matches am Stück hatte Rafael Nadal zum Start ins Jahr 2022 gewonnen, die Titel beim Melbourne Summer Set, bei den Australian Open und in Acapulco eingefahren. Im Finale des Masters von Indian Wells riss die Siegesserie dann gegen Taylor Fritz.

Wie man heute weiß, war Nadal schon während der 3:6, 6:7-Niederlage gegen den US-Amerikaner verletzt. Im Halbfinale gegen Landsmann Carlos Alcaraz hatte sich der 35-Jährige die Blessur an den Rippen zugezogen - und muss nun um die Vorbereitung auf sein Lieblingsturnier, die French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni live bei Eurosport), bangen.

"Die Verletzung kam absolut unerwartet", sagt Eurosport-Experte Alex Corretja und hadert: "Er war in perfekter Form, hatte Selbstvertrauen und gewann Spiele. Es war ein perfekter Start in die Saison. Aber manchmal, wenn man eine Weile nicht an Wettkämpfen teilgenommen hat und dann viele Matches spielt, verursacht das eine neue Verletzung - so war es dieses Mal der Fall."

Das wirklich Ärgerliche sei laut der ehemaligen Nummer zwei der Welt, dass "der beste Teil der Saison für Nadal" noch komme. Mit den Masters in Monte Carlo, Madrid und Rom stehen zur Vorbereitung auf das Sandplatz-Highlight in Roland Garros im Juni drei Masters an. Zudem noch Barcelona, ein Turnier, das Nadal schon zwölf Mal gewinnen konnte und gerne spielt.

"Jetzt muss er sich erholen, wieder trainieren und hoffentlich kann er vor Roland Garros noch ein Turnier spielen", so Corretja. Denn die "Erwartungen und Hoffnungen, dass er in Paris wieder gewinnen wird", seien hoch. "Ich hoffe, er kommt dort in Form an, denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einen fitten Nadal in Paris mit dabei zu haben."

