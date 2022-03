"Sie schlachten Familien ab, töten Zivilisten, vergewaltigen", ergänzte Stakhovsky: "Wenn man Putin sagen hört, dass die Ukraine nie existiert hat, dass sie von der Sowjetunion, von Lenin, erschaffen wurde, dass sie nie eine Geschichte hatte, dann versteht man: Sollte die Ukraine diesen Krieg verlieren, wird sie aus allen Geschichtsbüchern getilgt werden."

Die Ukraine werde dann "als Land von der Erde verschwinden", mahnte der dreifache Familienvater weiter.

Nun befinde man sich "in einem Krieg mit Russland, und ich verstehe, um die Ukraine zu kontrollieren, müssen sie die Mehrheit der Ukrainer abschlachten".

17/03/2022 AM 15:26

Stakhovsky an der Ukraine-Front: "Heimat bis zum Ende verteidigen"

Alle Freiwilligen in Kiew seien besorgt "über die anderen Städte, die verwüstet werden und wo Menschen sterben", sagte der 36-Jährige.

Stakhovsky hatte seine Karriere nach den Australian Open im Januar beendet. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar schloss sich der viermalige ATP-Turniersieger als Freiwilliger der Territorialverteidigung den Reservisten der ukrainischen Streitkräfte an . Seine Familie lebt schon seit 2014 in der ungarischen Hauptstadt Budapest.