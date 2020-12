Die Gründung kam allerdings nicht überall gut an . Unter anderem äußerten Roger Federer und Rafael Nadal Kritik. Nun ist auch Opelka Teil der Vereinigung, das verriet er im Interview mit "Raquet Mag".

Der US-Amerikaner vertritt die Meinung: "Novak weiß sehr genau, was in der jüngeren Generation vor sich geht. Und auch bei den Frauen. Er liebt Tennis. Und er kümmert sich um den Sport."

In der PTPA sind allerdings derzeit keine Frauen vertreten, auch deshalb wurde Djokovic kritisiert.

Doch der 17-fache Grand-Slam-Turniersieger versicherte bei den ATP Finals in London, dass sich dies bald ändern wird. Demnach hätte der Serbe bereits mit den beiden US-Amerikanerinnen Sloane Stephens und Serena Williams gesprochen.

"Er ist ein wirklich sehr, sehr netter Kerl. Wenn er in ein Grand Slam startet, so wie bei den US Open, dann spielt er um ein Stück Tennisgeschichte, darum, der Beste aller Zeiten zu werden. Und er müsste sich nicht die Zeit nicht nehmen, nach einem Match zu mir zu kommen, nur um zu plaudern und zu fragen, wie es mir mit meinen Knien geht." Doch genau das habe der Superstar getan.