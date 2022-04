Seit seinem Aus im Viertelfinale von Wimbledon 2021 ist Federer ohne Einsatz auf der großen Bühne des Tennis. Das Knie machte dem Ausnahmesportler zu schaffen und zwang ihn zur Wettkampfpause.

Nach drei Operationen am rechten Knie nimmt der 40-Jährige die Herausforderung mit vollem Einsatz an. Das spiegelt sich auch in den Fotos auf Instagram wieder.

Ob Kniebeugen oder Leitertraining - das Knie scheint Federer keine Probleme mehr zu bereiten. Mit einem spezifischen Termin für seine Rückkehr konnte der Schweizer aber noch nicht aufwarten.

Es ist weiter davon auszugehen, dass er "Mitte, Ende des Jahres" wieder in das Geschehen eingreifen wird, wie er im März selbst erklärte

