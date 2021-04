Ljubicic, der seine Tenniskarriere im Jahr 2012 beendete, verriet im Interview mit "Gazetto delle Sport": "Roger trainiert sehr gut, bereitet sich gründlich auf seine Rückkehr auf den Platz vor und die Gefühle, die er hat, sind sehr positiv. Ich denke, ihn in Doha spielen zu sehen, war ein Schub für seine Hoffnungen und die des ganzen Teams, da wir erkannten, dass das Spiel immer noch da ist."

In Genf (16. bis 22. Mai) will er wieder auf die Tennistour zurückkehren. Der Schweizer peilt auch einen Start bei den French Open ) an. Sein voller Fokus liegt allerdings auf Wimbledon und vor allem auf den Olympischen Spielen im Sommer. In Tokio will der 20-fache Grand-Slam-Sieger die Goldmedaille gewinnen, denn dieser Titel fehlt ihm in seiner erfolgreichen Karriere noch.