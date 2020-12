Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer haben den Kampf gegen die Zeit für sich entschieden, mal wieder.

Die Ü30-Giganten setzten auch in der von der Corona-Pandemie arg gebeutelten Saison 2020 dicke Ausrufezeichen.

Tennis Djokovic erklärt: Darum habe ich die ATP-Nominierung abgelehnt VOR EINEM TAG

Djokovic reüssierte als Australian-Open-Champion und knackte kurz vor Jahresende die magische 300-Wochen-Marke als Nummer eins der Welt.

Nadal schrieb in Roland Garros an der eigenen Legende weiter und holte sich den 13. Titel beim Sandplatz-Klassiker.

Selbst Federer, der ganz sechs Matches in diesem Jahr spielte, verbesserte einen ganz besonderen Rekord - doch dazu später mehr.

Alle Höhepunkte aus Melbourne - mit Zverev, Thiem, Djokovic und Federer

Unstrittig ist, dass die neue Generation den sogenannten Big 3 näher auf die Pelle gerückt ist.

Dominic Thiem gewann die US Open und ist drauf und dran, Nadal von Platz zwei der Weltrangliste zu verdrängen. Daniil Medvedev triumphierte bei den ATP Finals, Alexander Zverev erreichte sein erstes Grand-Slam-Finale.

Sturz der Big 3? Ferrero sagt nein

Aber sind das wirklich untrügliche Zeichen dafür, dass es in der Saison 2021 zu dem seit Jahren immer wieder falsch vorhergesagten Sturz der Big 3 kommt?

Nein, sagt Juan Carlos Ferrero. "Djokovic und Nadal haben uns in diesem Jahr gezeigt, dass sie noch immer die Ambition und den Körper haben, um die größten Titel unserer Sportart zu kämpfen", so der Spanier im Interview bei "tennismajors.com". Es würde ihn nicht wundern, wenn die beiden Superstars ihre Grand-Slam-Titelsammlungen ausbauen.

Und es gehört eben auch zur Wahrheit, dass der einzige Major-Titel in diesem Jahr, der nicht an einen der Big 3 ging, von bemerkenswerten Umständen begleitet war. Thiem triumphierte bei den US Open in Abwesenheit von Nadal und Federer. Djokovic war zwar am Start, wurde aber im Achtelfinale disqualifiziert. Die Bilder, wie er einer Linienrichterin den Ball an den Kopf schoss, gingen um die Welt.

Das ganze Drama: So kam es zum Djokovic-Eklat

Ferrero sieht Nadal und Djokovic indes im Vergleich mit Thiem, Zverev, Medvedev oder Tsitsipas "noch immer als Favoriten", mahnt aber auch: "Sie sind nicht mehr so klar favorisiert." Es sei schon so, dass sich die Zahl der potenziellen Siegkandidaten bei den vier großen Turnieren in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York stark erhöht habe. Vor allem Thiem traut der French-Open-Champion von 2003 weitere Titel zu.

Federer baut Rekord aus - und bleibt vage

Das größte Fragezeichen in den Top Ten der Welt steht derweil hinter dem Namen Roger Federer. Der 39-Jährige unterzog sich in diesem Jahr zweier operativer Eingriffe im Knie und arbeitet derzeit dosiert am Comeback. "Ich hätte gehofft, dass ich im Oktober schon bei 100 Prozent wäre. Das bin ich aber auch heute noch nicht. Für die Australian Open wird es knapp werden", gab der Superstar unlängst im Rahmen der Preisverleihung "Sports Awards" zu.

Er hoffe, "es gibt noch etwas von mir zu sehen im neuen Jahr. Aber wenn es das gewesen sein sollte für mich, dann ist das hier ein unglaublicher Schlusspunkt", so Federer. Dennoch ist die Teilnahme bei den Australian Open geplant, die Verschiebung des Turniers auf den 8. Februar kommt dem Schweizer entgegen.

Roger Federer - was geht im Jahr 2021? Fotocredit: Getty Images

Kurz vor Jahresende baute Federer noch einen ganz speziellen Rekord aus. Der Routinier gewann zum 18. Mal in Folge (!) die ATP-Wahl zum Liebling der Fans. Die Popularität des 20-fachen Grand-Slam-Turniersiegers ist ungebrochen.

Auf dem Platz wird ihm das freilich nur bedingt helfen, allein schon die Verteidigung von Platz fünf in der Weltrangliste ist eine Herkulesaufgabe.

Insgesamt aber erwartet Ferrero keine Verschiebung der Machtverhältnisse. Die Top 5, glaubt der 40-Jährige, "werden Ende 2021 ziemlich genau so aussehen wie im Moment. Aber der Abstand zum Rest der Top 10 wird sich verringern."

Die Wachablösung an der Weltspitze wird demzufolge also warten müssen ...

Becker im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball"

20. Grand-Slam-Titel von Nadal: Becker huldigt dem Titelmonster

Australian Open Federer bei Australian Open? Schweizer gibt Zusage 21/12/2020 AM 14:34