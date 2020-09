Vielleicht hatte der 39-Jährige in den Tennis freien Monaten ja etwas Zeit, um an seinem musikalischen Talent zu arbeiten. Richtig schlecht klang Federer bei seinem kleinen Auftritt nämlich nicht.

Dennoch dürfte der Schweizer seinem Hauptberuf Tennisprofi treu bleiben. Denn so lässig und mühelos, wie der Rekord-Grand-Slam-Champion oft seine Gegner auf dem Court in die Schranken weist, performte er den Beatles-Klassiker dann doch nicht.

Weniger Zuschauer, weniger Stars: French Open in der Klemme

Nach seiner Knie-Operation steigt Federer ohnehin erst langsam wieder voll ins Training ein. "Nächste Woche soll es wieder mit Tennis losgehen. Ganz locker, zwei Mal 45 Minuten", kündigte der Schweizer am Rande eines Presse-Events in der vorherigen Woche an.