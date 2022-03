Wann kehrt Roger Federer auf die ATP-Tour zurück?

Seit seiner Viertelfinalniederlage in Wimbledon 2021 gegen Hubert Hurkacz (3:6, 6:7, 0:6) hat der Schweizer kein offizielles Match mehr bestritten.

Nun aber erhielten die Hoffnungen seiner Fans Nahrung: Bei Instagram postete Federer ein Video, das ihn bei einigen Vorhandschlägen in einer nicht näher genannten Tennishalle zeigte.

Federer verzichtete auf eine Beschreibung; Bewegungsablauf, Durchzugskraft und der satte Sound der getroffenen Bälle sprechen auch für sich.

Ein Update aus dem Federer-Lager zur Rückkehr in den Tenniszirkus gibt es dazu allerdings nicht. "Ich hoffe, dass ich das Comeback gegen Mitte oder Ende des Jahres ansetzen kann", hatte der 20-malige Grand-Slam-Sieger am Rande des alpinen Ski-Weltcups in Lenzerheide Anfang März dem "ZDF" gesagt.

Es sei in den letzten sechs Monaten eine schwierige Zeit gewesen, gab die langjährige Nummer eins der Welt zu: "Ich war zwei Monate auf Krücken."

Mittlerweile sei er "wieder auf den Beinen. Man sieht, ich kann mich wieder normal bewegen, muss aber noch immer ein bisschen warten mit Rennen." Er hoffe auf eine Steigerung in den nächsten Monaten.

Im Jahresbericht der Roger-Federer-Foundation meinte Federer zudem im Vorwort: "Nachdem ich monatelang mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat mich meine Rückkehr auf die Tour im März nach meiner ersten Operation bestärkt und motiviert, meine Tenniskarriere fortzusetzen. Ich bin dankbar für jede Minute, die ich mit meinen Fans und meiner Tennisfamilie auf dem Platz verbringen kann."

Das habe ihm "gezeigt, dass meine Reise als Spitzensportler noch nicht zu Ende ist. Die Fortschritte, die ich jeden Tag mache, bestärken mich in meinem Glauben, dass ich gesund und stark genug sein werde, um auf den Tennisplatz auf höchstem Niveau zurückzukehren."

Federer hat allerdings seit Juli 2021 kein Match mehr bestritten. Im August musste er sich erneut einer Operation am rechten Knie unterziehen - zum dritten Mal seit 2020.

In dieser Woche hatte Federer zudem angekündigt, 500.000 Dollar für ukrainische Kinder spenden zu wollen . Federer hatte sich zuvor per SMS bei dem ukrainischen Tennis-Profi Sergiy Stakhovsky gemeldet, der in der Ukraine in der Armee dient.