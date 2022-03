Was war passiert? Nach der 6:7, 7:5, 4:6-Niederlage gegen Rafael Nadal im Viertelfinale des ATP-1000-Turniers hatte Kyrgios seinen Schläger derart fest auf den Boden geschmettert, dass dieser beinahe den Balljungen Tei Park an der hinteren Bande getroffen hätte.

Der Junge konnte sich nur mit einem Ausfallschritt vor dem Einschlag retten. Schon während der Partie hatte sich der 26 Jahre alte Australier mehrfach echauffiert. Weil er sich am Ende des ersten Satzes einen verbalen Schlagabtausch mit einem Zuschauer lieferte, wurde er mit einem Strafpunkt sanktioniert.

Beim Stand von 2:2 im dritten Satz legte er sich erneut mit einem Zuschauer an – und zog sogar Hollywood-Schauspieler Ben Stiller in seine Schimpftirade mit rein

Nach der Partie meldete sich Kyrgios allerdings direkt bei dem Balljungen, entschuldigte sich und erkundigte sich, ob alles okay sei . "Ich war frustriert und es war ein kompletter Unfall. Mein Schläger ist verrückt weggesprungen, das war nicht meine Absicht", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Kyrgios gibt Schläger an Balljungen

Kyrgios veröffentlichte auch den Chat mit dem Jungen. "Hey Bro, bitte entschuldige den Vorfall mit dem Schläger am Ende. Bist Du okay? Ich würde dir gerne einen Schläger schenken und hoffe, dass Du meine Entschuldigung annimmst. Bist Du morgen wieder auf dem Gelände?“, schrieb er.

Der Balljunge nahm die Entschuldigung an und freute sich über das Angebot.

Am Freitag kam es dann tatsächlich zum Treffen samt Schlägerübergabe. Kyrgios postete dazu ein Video aus der Ich-Perspektive bei Twitter. "Tut mir leid wegen gestern. Geht's dir gut?", fragte Kyrgios. "Hier bitte, für dich", sagte er bei der Übergabe seines Rackets und fragte: "Wirst du ihn benutzen?"

"Ich versuch's", so die Antwort des Jugendlichen, der den Schläger unter den neidischen Blicken anderer Ballkinder gleich fachmännisch in die Hand nahm. "Take it easy", sagte Kyrgios noch Aussie-like zum Abschied und ging seiner Wege.

