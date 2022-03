"Er hat eine negative Bilanz gegen beide. Eine sehr schwache Statistik", sagte Kyrgios. Nadal führt im direkten Vergleich gegen den 40 Jahre alten Baseler 24:16. Gegen Djokovic liegt Federer im direkten Duell 23:27 zurück.

Selbst auf seinem Lieblingsbelag habe er keine Chance mehr, mutmaßt Kyrgios in seinem Podcast "No Boundaries" : "Ich glaube nicht einmal, dass er einen der beiden auf Gras schlägt."

Der Schweizer spielte zuletzt im vergangenen Juli im Viertelfinale von Wimbledon, unterlag damals dem Polen Hubert Hurkacz 3:6, 6:7, 0:6. Derzeit erholt er sich von einer Operation am Knie. Aufgegeben hat er allerdings noch nicht: Am vergangenen Wochenende sagte Federer am Rande des alpinen Ski-Weltcups in Lenzerheide: "Ich hoffe, dass ich das Comeback gegen Mitte oder Ende des Jahres ansetzen kann."