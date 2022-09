In "Good Morning America" von "ABC" sympathisierte Williams mit dem Beispiel des 45-jährigen NFL-Star-Quarterbacks Brady, der im Februar sein Karriereende verkündet hatte, nur um sechs Wochen später mitzuteilen, dass er für eine 23. Saison zurückkommen würde. "Man weiß nie", sagte Williams: "Ich habe gesagt, dass ich denke, dass Tom Brady einen wirklich coolen Trend gestartet hat."

Die Tennis-Größe war auch in der "Tonight Show with Jimmy Fallon" zu Gast und sprach dort über die Entscheidung, ihre Karriere zu beenden: "Ich habe das Gefühl, dass ich in einem Alter bin, in dem ich definitiv noch viel mehr zu geben habe und noch viel mehr tun möchte, also werde ich mich nicht ausruhen."

Ad

Es gebe viele Dinge, welche Williams aufgrund ihrer Leidenschaft für den Sport nicht ausüben konnte. "Jetzt ist es an der Zeit, dass ich anfange, diese DInge zu genießen."

Davis Cup Auch ohne Alcaraz: Spanien meistert Auftakthürde souverän VOR 11 STUNDEN

Williams, die am 26. September 41 Jahre alt wird, verpflichtete sich jedoch nicht, in die Fußstapfen des siebenmaligen Super Bowl-Champions zu treten, der Tampa Bay beim NFL-Saisonauftakt letzte Woche zum Sieg führte.

Das könnte Dich auch interessieren: Auch ohne Alcaraz: Spanien meistert Auftakthürde souverän

(SID)

Zverev erklärt: "Würde sehr viele und lange Probleme bekommen"

Tennis Alcaraz eifert Nadal & Co. nach: "Möchte so sein wie die Big Three" VOR 12 STUNDEN