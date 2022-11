Zuletzt war die polnische Parlamentsabgeordnete Katarzyna Kotula an die Öffentlichkeit gegangen und hatte ihrem ehemaligen Tennis-Coach Skrzypczyński vorgeworfen, sie als Kind drei Jahre lang wiederholt sexuell missbraucht zu haben.

"Hinter verschlossenen Türen berührte er meine intimen Stellen, meine Brüste und mein Gesäß", berichtete die 45-jährige Politikerin dem Nachrichtenmagazin "Onet".

Ad

Skrzypczyński habe sie "über drei Jahre hinweg mindestens ein Dutzend Mal sexuell missbraucht ... Ich war ein Kind, 13 Jahre alt ... Er war ein sexuelles Raubtier."

Davis Cup Im Eiltempo: Australien zieht in Davis-Cup-Halbfinale ein VOR 16 STUNDEN

Swiatek wollte sich zu diesem Thema nun äußern und erklärte: "Ich bin gegen Gewalt im Sport, im Tennis, in jeder Disziplin und im alltäglichen Leben. Deshalb betrachte ich die Artikel über den Präsidenten des polnischen Tennisverbandes als eine ernste Angelegenheit."

Swiatek will Einfluss nutzen, um zu helfen

Sie hoffe, dass die Verantwortlichen "feststellen, was passiert ist. Ich hoffe, dass sie sich um diesen Fall kümmern werden. Es ist nicht meine Aufgabe, die Arbeit von Verbänden und Journalisten zu übernehmen, da die Angelegenheit zu ernst ist und es um das Leben und die Gesundheit von Menschen geht."

Man müsse solche Themen jedoch ansprechen, um für die Opfer da zu sein und an sie zu denken. "Ich versuche, dies so gut wie möglich zu tun. (...) Ich habe das Gefühl, dass ich euch ermutigen kann, Hilfe zu suchen, wenn etwas Schlimmes in Sportvereinen und in jeder Lebenssituation passiert", schrieb die dreimalige Grand-Slam-Siegerin.

Swiatek weiter: "Das kann meine Rolle sein und so kann ich meinen Einfluss hier nutzen - eine Stimme zu sein, die versucht, aufzuklären und daran zu erinnern, dass es am wichtigsten ist, Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht."

Das könnte Dich auch interessieren: Von Rekord zu Rekord? Finals-Dominator Djokovic bringt sich in Stellung

Federer blickt aufs "nächste Kapitel" - vorerst kein Trainerjob

Davis Cup Struff will wieder zum Trumpf werden: "Müssen uns nicht verstecken" UPDATE GESTERN UM 14:27 UHR