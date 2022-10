Mit Beginn am 29. Dezember werden elf Tage lang achtzehn Länder gegeneinander antreten, das Finale steigt am 8. Januar in Sydney. Jedes Team besteht aus bis zu vier Männern und vier Frauen, für die ATP und WTA werden jeweils 500 Ranglistenpunkte vergeben.

"Dieses spannende Einzel- und Mixed-Doppel-Turnier wird aufstrebende Stars und etablierte Athleten beider Touren zusammenbringen, um sich auf derselben Bühne zu messen", sagte WTA-Chef Steve Simon.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschung nach Pleite gegen Medvedev: Thiem beendet Saison vorzeitig

ATP Wien Trotz Satz und Break vor: Tsitsipas gibt Sieg noch aus der Hand VOR 3 STUNDEN

(SID)

Highlights: Thiem packt Tweener aus, doch Medvedev beibt cool

ATP Wien Überraschung nach Pleite gegen Medvedev: Thiem beendet Saison vorzeitig VOR 3 STUNDEN