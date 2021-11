Laut einer Liste, die von "Tennis365" veröffentlicht wurde, strich Raducanu insgesamt 2,80 Millionen Dollar ein (rund 2,5 Millionen Euro), davon 2,5 Millionen Dollar allein in Flushing Meadows.

Vor dem Sensationserfolg bei den US Open hatte sie laut "Tennis365" erst 35.000 Dollar eingespielt.

Knapp vor dem Tennis-Juwel liegen die Spanierin Garbine Muguruza (2,84 Millionen Dollar) und Karolina Pliskova aus Tschechien (2,86 Millionen).

In die Top 3 der Bestverdienerinnen schaffte es Aryna Sabalenka, die sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open ins Halbfinale kam – und mit ihrer Partnerin Elise Mertens bei den Australian Open triumphiert hatte (2,90 Millionen).

Nur Krejcikova und Barty knacken die drei Millionen

Auf ein bewegtes Jahr kann auch Barbora Krejcikova zurückblicken. Die 25-Jährige, die in ihrer Einzel-Karriere bis 2021 noch nie über ein Grand-Slam-Achtelfinale hinausgekommen war, gewann die French Open und drang bei den US Open bis ins Viertelfinale vor. Außerdem gewann sie bei den French Open auch im Doppel den Titel. Das schlug sich aufs Preisgeld aus, Krejcikova nahm insgesamt satte 3.64 Millionen Dollar ein.

Getoppt wurde die Tschechien nur von Ashleigh Barty. Die Nummer eins der Welt krönte sich in Wimbledon zur Siegerin und gewann darüber hinaus die WTA-1000-Events in Miami und Cincinnati. Barty grüßt mit exakt 3.945.182 Dollar vom Platz an der Sonne.

Die Top 10 in der Übersicht:

Ashleigh Barty (Australien) – 3.945.182 Dollar

Barbora Krejcikova (Tschechien) – 3.646.883 Dollar

Aryna Sabalenka (Belarus) – 2.909.281 Dollar

Karolina Pliskova (Tschechien) – 2.868.865 Dollar

Garbine Muguruza (Spanien) – 2.846.871 Dollar

Emma Raducanu (Großbritannien) – 2.807.446 Dollar

Paula Badosa (Spanien) – 2.655.962 Dollar

Naomi Osaka (Japan) – 2.306.222 Dollar

Elise Mertens (Belgien) – 2.098.133 Dollar

Maria Sakkari (Griechenland) – 2.029.990 Dollar

