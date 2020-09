Der Hamburger war, wie schon im Januar bei den Australian Open, mit einem Negativerlebnis zu einem Grand-Slam-Event gekommen. Waren es damals massive Aufschlagprobleme und Niederlagen in Serie beim ATP Cup, sind es dieses Mal die Auftaktpleite beim Cincinnati-Masters gegen Andy Murray sowie die nachhallenden Schlagzeilen seines mitunter allzu sorglosen Umgangs mit der Corona-Pandemie gewesen, die große Erwartungen gar nicht erst aufkommen ließen.

"Normalerweise spielst du auf Arthur Ashe vor knapp 25.000 Zuschauern. Heute waren es vielleicht 150, und es waren alles Trainer oder Spieler. Das ist zwar eine ganz andere Situation, aber ich freue mich trotzdem mehr, auf Arthur Ashe zu spielen als zum Beispiel auf Court 15", so Zverev.

Nach etwas mehr als drei Stunden war die Arbeit dann getan . Ein fordernder Auftakt, aber keine Überforderung. "Ich bin fitter als jemals zuvor", ließ der Weltranglistensiebte, der in Runde zwei gegen US-Außenseiter Brandon Nakashima der glasklare Favorit ist, wissen.

Zverev macht in dieser Anfangsphase der US Open generell einen sehr aufgeräumten Eindruck. "Ich bin überrascht über deine mentale Stärke, das sage ich dir mal frank und frei", staunte Becker im Gespräch mit dem jungen Hamburger. Und der scheute sich auch nicht davor, bei einem eher schwierigen Thema Position zu beziehen.

Im Hinblick auf die Art und Weise des Umgangs mit dem positiven Corona-Test von Konkurrent Benoît Paire kritisierte Zverev die Turnierveranstalter. "Da haben die US Open nicht ihren besten Job gemacht. Wir haben das, wie alle anderen auch, über die Medien erfahren - und nicht etwa früher. In so einer Situation muss aber uns Spielern zuerst Bescheid gegeben werden", monierte der Deutsche.