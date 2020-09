Alexander Zverev ist Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff bei den US Open in die dritte Runde gefolgt.

"In der ersten Runde habe ich mich besser gefühlt, um ehrlich zu sein", gab Zverev zu. Zum Auftakt hatte er den ehemaligen Weltranglistenfünften Kevin Anderson (RSA) 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5 bezwungen. "Ich habe nicht so gut von der Grundlinie gespielt und meine Rückhand war wackelig, was eigentlich nie der Fall ist. Daran muss ich arbeiten", so der Deutsche.