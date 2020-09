Am Samstag war Paire bereits in der US-Open-Blase in New York positiv getestet und daraufhin vom Turnier ausgeschlossen worden. Er nannte die Hochsicherheitszone rund um Flushing Meadows eine "Fake Bubble" und attackierte die Organisatoren. Der Kritik schloss sich neben Superstar Novak Djokovic auch der deutsche Profi Alexander Zverev (Hamburg) an, der sich unzureichend informiert fühlte.