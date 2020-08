Novak Djokovic ist aktuell zwar die Nummer eins der Tenniswelt, aber zumindest bei einem Schlag sieht sein ehemaliger Trainer Boris Becker noch großen Verbesserungsbedarf. "Wisst ihr, wer meiner Meinung nach den schlechtesten Smash der weltweiten Top-100 hat? Ich kann das sagen, denn er ist mein Kumpel: Es ist Novak Djokovic. Glaubt mir das", sagte Becker bei "Top Level Tennis".

Auf der Internetplattform gibt der Eurosport-Experte ein Onlinecoaching für die Fans. Der ehemalige Wimbledonsieger trainierte Djokovic von 2013 bis 2016 und führte ihn unter anderem zu sechs Grand-Slam-Siegen, beim Schmetterball gab es allerdings bis zum Schluss Probleme.

"Ihr habt keine Ahnung, wie oft wir den Smash trainiert haben", verriet der 52-Jährige. "Es ist in seinem Kopf drin. Wenn der Ball hoch kommt, will er einfach etwas Ausgefallenes machen, er will hochspringen. Ich habe ihm immer gesagt, er soll es einfach machen: Mach einfach den verdammten Punkt!"

Trotz dieser Schwäche ist Australian-Open-Sieger Djokovic auch bei dem am 29. August beginnenden US Open (täglich ab 17:00 Uhr live bei Eurosport und im Eurosport Player) der Topfavorit. In Abwesenheit von Rafael Nadal und Roger Federer gilt der Österreicher Dominic Thiem als sein größer Herausforderer.

