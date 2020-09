So veröffentlichte der Veranstalter USTA folgendes Statement zum Eklat um Novak Djokovic: "In Abstimmung mit dem Grand-Slam-Regelbuch hat der US-Open-Turnierschiedsrichter Novak Djokovic von den US Open 2020 ausgeschlossen, nachdem dieser bewusst einen Ball in gefährlicher oder rücksichtsloser Manier auf dem Platz geschlagen hat oder einen Ball unter fahrlässiger Missachtung der Konsequenzen geschlagen hat. Da er disqualifiziert wurde, wird Djokovic alle seine Ranglistenpunkte, die er während der US Open erhalten hat, verlieren und wird zusätzlich zu den Geldstrafen im Zusammenhang mit dem Verstoß sein Preisgeld als Strafe zurückzahlen müssen."