Folgendes Statement veröffentlichte Novak Djokovic nach dem Eklat im Achtelfinale der US Open gegen Pablo Carreño Busta:

US Open Eklat! Djokovic schießt Linienrichterin ab und wird disqualifiziert VOR 2 STUNDEN

Ich fühle mich wirklich traurig und leer. Ich habe mich über die Linienrichterin informiert und die Veranstalter haben mir gesagt, dass es ihr Gott sei Dank gut geht. Es tut mir extrem leid, dass ich ihr soviel Stress bereitet habe. So unabsichtlich. So falsch.

In Bezug auf die Disqualifikation müsse er nun in sich "gehen und versuchen, mit meiner Enttäuschung fertig zu werden. Es soll mir eine Lehre sein, an der ich wachsen kann als Spieler wie als Mensch. Ich entschuldige mich bei den US Open und allen Beteiligten für mein Verhalten. Ich bin meinem Team und meiner Familie sehr dankbar, dass sie mir Halt geben und meinen Fans dafür, dass sie immer für ich da sind. Danke und es tut mir so leid."

Der 33 Jahre alte Weltranglistenerste hatte eine Linienrichterin in seinem Achtelfinalmatch gegen Carreño Busta beim Stand von 5:6 im ersten Satz mit einem Ball abgeschossen, den er nach einem Ballwechsel nach hinten geschlagen hatte.

Unfassbare Szene! Dieser Aussetzer kostet Djokovic die US Open

Novak Djokovic von US Open ausgeschlossen

Die Linienrichterin rang anschließend nach Luft. Djokovic eilte sichtlich erschrocken direkt zu Hilfe. Der Weltranglistenerste entschuldigte sich auch sofort bei der getroffenen Linienrichterin.

Es entwickelten sich minutenlange Diskussionen zwischen Djokovic, Stuhlschiedsrichterin Aurelie Tourte und weiteren Offiziellen. Djokovic sagte mehrfach: "Ich akzeptiere jede Entscheidung." Schließlich teilte der Oberschiedsrichter Soeren Friemel Djokovic mit, dass er disqualifiziert sei. Nach dem Eklat verließ Djokovic die Anlage kommentarlos, der Serbe erschien auch nicht zur Pressekonferenz.

Kurz nach Disqualifikation: Hier verlässt Djokovic im Tesla die Bubble

Kurz darauf veröffentlichte der Veranstalter USTA folgendes Statement: "In Abstimmung mit dem Grand-Slam-Regelbuch hat der US-Open-Turnierschiedsrichter Novak Djokovic von den US Open 2020 ausgeschlossen, nachdem dieser bewusst einen Ball in gefährlicher oder rücksichtsloser Manier auf dem Platz geschlagen hat oder einen Ball unter fahrlässiger Missachtung der Konsequenzen geschlagen hat. Da er disqualifiziert wurde, wird Djokovic alle seine Ranglistenpunkte, die er während der US Open erhalten hat, verlieren und wird zusätzlich zu den Geldstrafen im Zusammenhang mit dem Verstoß sein Preisgeld als Strafe zurückzahlen müssen."

Boris Becker emotional berührt

Eurosport-Experte Boris Becker, der Djokovic von 2013 bis 2016 trainiert hatte, sagte:

Das muss man sich mal vorstellen: Die Nummer eins der Welt, der absolute Star der Tennis-Szene, Federer und Nadal nicht da, der eine neue Spielergewerkschaft gegründet hat, der für andere Spieler einsteht - diesem Spieler jetzt zu sagen, sie sind vom weiteren Verlauf des Turniers befreit, ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber es war die richtige Entscheidung.

Djokovic-Eklat: Becker reagiert emotional

Becker weiter:

Es gibt vielleicht keinen Menschen, der Novak mehr verehrt wie ich. Ich habe mit ihm drei unvergessliche Jahre verbracht. Wir sind Familienmitglieder. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er ist zu Recht aus dem Turnier ausgeschieden.

Highlights | Djokovic verliert die Nerven: Der Skandal von New York

Der Serbe war als klarer Favorit in das Turnier gestartet, er hatte in diesem Jahr noch nicht ein Match verloren - bis er sich am Sonntagabend selbst zu Fall brachte.

NOVAK DJOKOVIC DISQUALIFIZIERT - RICHTIGE ENTSCHEIDUNG? Ja Nein

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Das könnte Dich auch interessieren: "Erzähl mir keinen Scheiß!" US Open werden zur Farce

(mit SID)

US Open "Schocker des Turniers": Das sagt Rittner zum Djokovic-Eklat VOR EINER STUNDE