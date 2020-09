Das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) ist bei den US Open in New York im Achtelfinale gescheitert. Die an Nummer sechs gesetzten Sensationssieger der French Open 2019 unterlagen Rohan Bopanna/Denis Shapovalov (Indien/Kanada) mit 6:4, 4:6, 3:6. Im vergangenen Jahr hatten Krawietz/Mies in Flushing Meadows noch das Halbfinale erreicht.