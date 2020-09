Was geht wirklich ab in der Bubble? Tonfall der Stars wird rauer

US Open

Ansonsten aber ging Mladenovic voll auf Konfrontationskurs mit der USTA , der United States Tennis Association, die für die Ausrichtung der US Open verantwortlich ist. "Was sie uns hier durchmachen lassen, ist abscheulich. Ich möchte meine Freiheit zurück", giftete die Weltranglisten-44. Sie habe den Eindruck gehabt, "dass wir Gefangene sind".

Die US Open 2020 bleiben für Mladenovic ein Erlebnis der grausamen Art, in jeder Hinsicht - und so konnte es sich die Französin auch nicht verkneifen, die Veranstalter mit einem sarkastischen Lob auszuzeichnen. "Ich möchte der USTA für diese unglaubliche Erfahrung danken."