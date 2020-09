Laura Siegemund ist bei den US Open erwartungsgemäß in der ersten Runde gescheitert. Die 32-Jährige aus Metzingen verlor am Dienstag gegen die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 2:6, 2:6. Beim fünften Anlauf bei den US Open scheiterte Siegemund zum dritten Mal an ihrer Auftakthürde.