Die Nummer eins der Weltrangliste, Novak Djokovic, würde offenbar unter einer Bedingung bei den US Open antreten: Keine anschließende Quarantänepflicht für die Tennis-Stars. Das geht aus einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" hervor. Demnach soll der straffe Turnierkalender in den Wochen nach dem Grand Slam in Flushing Meadows Grund für die Entscheidung des Serben sein.

Die US Open finden vom 31. August bis zum 13. September in New York statt, direkt darauf folgen die Mutua Madrid Open vom 13. September bis zum 20. September und am 27. September folgt mit den French Open das nächste Grand Slam Turnier.

Nach seiner überstandenen Corona-Infektion scheint der 16-fache Grand-Slam-Champion wieder voll angreifen zu wollen. Seine angeblichen Bedingungen für einen Antritt in den USA deuten auf einen Mehrfach-Start bei den drei Turnieren hin.

Zuletzt waren immer mehr Zweifel an der Austragung der US Open aufgekommen. Rafael Nadal hatte bereits in Madrid zugesagt, weshalb der Verdacht einer Absage des Spaniers für Flushing Meadows aufkam. Auch die deutsche Nummer eins bei den Frauen, Angelique Kerber, ließ ihre Teilnahme an dem Turnier noch offen.

