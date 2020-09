Serena Williams legte im Arthur Ashe Stadium los wie die Feuerwehr. Die 38-Jährige bewegte sich hervorragend, brachte massiv Druck in die Ballwechsel und holte sich den ersten Satz in gerade einmal 34 Minuten.

US Open

Azarenka steigerte sich in der Folge, war nun drin im Match. Im fünften Spiel holte sich die Belarussin das Break zum 3:2.

"Azarenka bekommt richtig Spaß am Spiel", konstatierte der ehemalige Top-50-Spieler Markus Zoecke, der das Match für Eurosport als TV-Experte begleitete.

Williams bekam unterdessen physische Probleme und musste sich zu Beginn des dritten Satzes am linken Knöchel behandeln lassen.

"Serena hat mich zu Beginn in ein Loch gesteckt, aber da bin ich dann Schritt für Schritt wieder herausgeklettert", so Azarena, die nach sieben Jahren erstmals wieder im Endspiel von Flushing Meadows steht. "Sieben ist meine Lieblingszahl, das musste jetzt wohl so sein."