Über die Vorhand läuft bei Auger-Aliassime heute noch nicht viel. Der Youngster reiht Fehler an Fehler. Nach einem Patzer am Netz hat er wieder Breakball gegen sich, wehrt diesen aber mit gutem Aufschlag ab. Es folgen zwei weitere Winner mit dem Service hinterher. Über den Aufschlag hält sich Auger-Aliassime aktuell noch einigermaßen im Spiel.

Mit dem Volley erspielt sich Auger-Aliassime die Chance zum Rebreak. Aber dann steht der Kanadier bei einem Longline schlecht zum Ball und setzt diesen ins Seitenaus. Und Thiem zeigt starkem Kampfgeist, hält sich in den Ballwechseln auch in der Defensive und macht schließlich die Punkte. Der Österreicher hält sein Break Vorsprung.

Beide haben genau 40 Punkte bisher gewonnen. Fast folgerichtig geht es also in den Tiebreak. Diesen eröffnet Auger-Aliassime mit einem Ass. Anschließend fliegt nach intensivem Ballwechsel der Angriffsschlag des Kanadiers knapp ins Aus, und es steht 1:1. Dann verzieht Auger-Aliassime den Return, und Thiem führt mit 2:1.

Es ist beeindruckend, wie cool Sakkari bleibt. Es ist ja nicht selten so, dass Außenseiter bei Rückschlägen im Spiel gegen Topstars etwas den Faden verlieren. Für die Griechin gilt das gar nicht. Sie zeigt genau wie ihre Gegnerin fast über die gesamten 2:15 Stunden hochklassiges Tennis. Mit zwei Assen in Serie gleicht sie zum 3:3 aus.

Pospisil macht jetzt viel zu viele Fehler. Mehrmals hat er die Chance, am Netz zum Punktgewinn zu verwandeln, um dann den Ball zu verschlagen. Dennoch bringt er mit viel Mühe und einem verwandelten Volley sein Spiel zum 2:3 durch. Aber der Kanadier muss sich deutlich steigern, wenn er die Partie noch drehen will.

Und auch Williams schlägt zum Satzgewinn auf. Die US-Amerikanerin hat eine sehr starke Länge in ihren Grundschlägen, hält Sakkari an der Grundlinie fest und holt sich drei Satzbälle. Und mit einem Ass beim zweiten Aufschlag bringt sie den Durchgang nach Hause. Das ist eine sehr starke Leistung von Williams bisher gegen eine Sakkari, die ebenfalls nicht schlecht spielt.

Pospisil kassiert eine Verwarnung wegen Überschreitens der Zeitregel beim ersten Aufschlag. Der Kanadier will das nicht hinnehmen und diskutiert mit der Schiedsrichterin. Aber es ändert sich an der Entscheidung natürlich nichts. Aus dem Rhythmus hat sich der 30-Jährige dadurch allerdings nicht bringen lassen und macht mit einem Aufschlag-Winner den Punkt zum 5:4.

