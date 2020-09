Friemel hat den Vorfall nicht live miterlebt, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Schiedsrichter-Büro befand. So habe er nur gesehen, dass die Linienrichterin auf dem Boden lag. Anschließend ließ er sich den Vorfall genau schildern. Er erklärte: "In so einer Situation ist es besonders wichtig, dass wir hundertprozentig sicher sind, was genau passiert ist."