"Ihm muss schon ziemlich langweilig sein zuhause", mutmaßte Carreño Busta in seiner unaufgeregten Art. "Wenn er wieder zu den Turnieren kommt, sprechen wir über ihn, denn er verdient es." Solange wird er wohl weiter Tweets absetzen, schob der US-Open-Halbfinalist hinterher.

Kyrgios reagiert auf "Instagram" und gab zu, dass er in der Tat "ein wenig gelangweilt" sei und lieber Carreño Busta erneut schlagen würde. Dazu schrieb der Australier "2-0" - in Anlehnung an seine Führung im direkten Vergleich mit dem 29-Jährigen.