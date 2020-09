Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 5) verpasste es im Finale der US Open gegen Dominic Thiem (Österreich/Nr. 2), erster deutscher Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker bei den Australian Open 1996 zu werden. Der 23-Jährige hatte seinem vier Jahre älteren Freund aus Österreich aber einen heroischen Kampf geboten. Zum ersten Mal in der Geschichte der US Open wurde ein Finale im Tiebreak des fünften Satzes entschieden, überhaupt wurde noch bei keinem Grand-Slam-Turnier der "Open Era" (seit 1968) ein Sieger mit 7:6 im fünften Satz ermittelt.

"Das tut weh. Das ist vielleicht seine schmerzhafteste Niederlage. Aber das ist der Sport", sagte Eurosport-Experte Becker, gratulierte Zverev aber zu einer herausragenden Leistung: "Er hat große Matches gezeigt, das Halbfinale umgebogen und unmögliche Spiele gewonnen, jetzt hat er ein mögliches Spiel verloren. Er hat sein bestes Match im Finale gezeigt. Er wird wieder kommen, ihm gehört die Zukunft."

WTA Istanbul Bouchard verpasst ersten WTA-Titel seit sechs Jahren VOR 4 STUNDEN

Zverev sagte: "Ich gratuliere Dominic zum ersten von vielen Grand-Slam-Titeln. Es war ein harter Kampf." Und an Thiem gerichtet meinte der 23-Jährige: "Ich wünschte, du hättest mehr Bälle verschlagen, dann würde ich jetzt die Trophäe in Händen halten."

Beim Gedanken an die eigenen Eltern, die wegen einer COVID-19-Erkrankung zuhause bleiben mussten, kamen Zverev die Tränen. "Sie sind immer bei mir", schluchzte er, "aber sie fehlen mir. Das ist hart. Ich hoffe, sie sind stolz auf mich."

Dominic Thiem lobt Zverev und US Open

Thiem sagte zu Zverev: "Ich wünschte, wir könnten zwei Sieger heute haben. Wir hätten es verdient. Du hast mir mal gesagt, dass ich den Grand-Slam-Titel holen werde. Du wirst es zu 100 Prozent auch schaffen, du wirst deine Familie und deine Fans stolz machen. Du wirst es einen Tag nach Hause bringen." Zudem rühmte Thiem die seit 2014 bestehende "großartige Freundschaft" mit Zverev.

"Ich möchte mich bei meinem Team bedanken", sagte der Österreicher noch: "Ihr habt genau so viel hier reingesteckt wie ich." Darüber hinaus hoffte er scherzhaft, dass seine Großeltern in Österreich das Match heil überstanden haben.

Zudem rühmte er die US Open, die einen "super Job" gemacht hätten: "Wir haben uns in der Bubble alle super sicher gefühlt."

Alexander Zverev zunächst klar in Front

Zuvor war der 23-Jährige furios in die Partie gestartet. Zverev nahm Thiem im ersten Durchgang gleich zweimal den Aufschlag ab und holte sich nach nur 30 Minuten mit seinem vierten Ass Satz eins.

Zverevs Aufschlag und Longlineschläge machten Thiem, der zuvor die Finals der French Open 2018 und 2019 (gegen Rafael Nadal) sowie das Endspiel der Australian Open 2020 (gegen Novak Djokovic) verloren hatte, am meisten zu schaffen. Zudem merkte man Thiem den Druck, nicht erneut ein wichtiges Finale verlieren zu wollen, spürbar an.

Mit dem Ass zum Satzgewinn: Zverev dominiert Durchgang eins

Erst bei 6:2, 5:1 begann es auch in Zverev zu arbeiten. Bei Service Thiem ließ er drei Satzbälle liegen, bei 5:2 vergab er seinen vierten mit einem einfachen Volley - und kassierte kurz darauf das Break. Bei 5:4 hatte der 23-Jährige dann aber seine Nerven wieder im Griff und holte sich auch den zweiten Durchgang. 1:19 Stunden waren da erst gespielt.

Thiem steigert sich

Thiem spielte ab Mitte des zweiten Satzes nun aber risikofreudiger, das Match wurde offener, die Ballwechsel länger - zum Vorteil des Österreichers. Bei 1:1 im dritten hatte Zverev jedoch erneut Breakchancen, seine dritte nutzte er zum 2:1.

Mit dem Mute der Verzweiflung stemmte sich Thiem nun gegen die Niederlage, breakte zurück (2:2). Zverev streute Doppelfehler ein, sein Aufschlag wackelte. Bei Thiem machten sich dagegen die Achillessehnenprobleme aus dem Halbfinale gegen Daniil Medvedev wieder bemerkbar.

Bei 4:4 rettete Thiem eine Challenge vor einem Breakball. Bei 4:5 schlug Zverev zum ersten Mal gegen einen Satzverlust auf, prompt unterlief ihm sein zehnter Doppelfehler und zwei ungezwungene Fehler mit der Rückhand. Mit einer weiteren Vorhand ins Aus gab der Deutsche den dritten Satz her.

Thiem schlägt zurück: "Sieht besser aus am österreichischen Himmel"

Im vierten Durchgang nahm die Partie an Klasse und Spannung weiter zu. Thiem machte kaum mehr Fehler und legte mit nun immer sichereren Aufschlagspielen vor, Zverev musste nachziehen. Bei 2:3 wehrte der Deutsche zwei Breakchancen ab und zeigte erstmals die Faust. "Absolute Weltklasse", lobte Eurosport-Experte Boris Becker die bis dato beste Phase der Partie.

Zverev führt im fünften Satz 5:3

Bei 4:3 Thiem war es dann aber passiert: Zverev gab seinen Aufschlag ab, der Österreicher holte sich auch Satz vier (6:3) und glich damit aus. Prägnante Kennzahlen: Zverev brachte im vierten Durchgang nur 52 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, Thiem gab bei eigenem Service dagegen nur zwei Punkte ab, machte alle zwölf bei zweitem Aufschlag und leistete sich nur zwei ungezwungene Fehler.

Zum vierten Mal in Folge musste in einem Grand-Slam-Finale der fünfte Satz für die Entscheidung herhalten. Thiem gelang prompt ein frühes Break - doch als alles plötzlich gegen Zverev zu laufen schien, packte der Deutsche sein bestes Tennis aus, realisierte das sofortige Rebreak und erkämpfte sich, unter anderem mit dem besten Ballwechsel des Spiels, die 2:1-Führung.

"Come oooon!", rief der Deutsche, sich nun vehement gegen die drohende Niederlage stemmend. Bis 4:3 bliebt alles in der Reihe, dann flog bei 30-40 eine Thiem-Rückhand links ins Aus - Zverev war mit 5:3 dem Finalsieg vermeintlich nah. Doch nun spielten dem Deutschen die Nerven einen Streich - mit einem Volley ins Netz ließ Zverev das Rebreak zu. Im Arthur Ashe Stadium lief während des Seitenwechsels "Under Pressure" von "Queen".

Zverev - Thiem: Drama im fünften Satz

Thiem musste ja noch gegen den Matchverlust aufschlagen. Bei 30-30 brannte der Österreicher eine Vorhand auf die Linie, bei 40-30 konterte er Zverev bärenstark longline am Netz aus. 5:5. Nun war der Druck wieder bei Zverev, der bei 30-30 ins Netz und bei 30-40 eine Vorhand ins Aus schlug.

Plötzlich servierte Thiem zum Matchgewinn, nahm sich aber erstmal noch eine kurze Behandlungspause und ließ sich den rechten Oberschenkel massieren, der dem Österreicher immer wieder zu verkrampfen drohte. Es kam, wie es kommen musste: Thiem gingen die Kräfte aus, Zverev gelang das Rebreak.

Im Tiebreak lag Zverev Mini-Break vorne, Thiem schloss mit letzter Kraft auf. Bei 3:4 unterlief Zverev ein Doppelfehler, doch Thiem schlug im folgenden Ballwechsel eine Vorhand ins Aus. Kurz darauf hatte Thiem bei 6:4 die ersten beiden Matchbälle - er vergab sie. Bei 6:6 tauchte Zverev mutig am Netz aus, parierte zweimal, doch Thiem passierte ihn im dritten Versuch.

Thiem nutzt seinen dritten Matchball

Nach 4:01 Stunden nutzte Thiem seinen dritten Matchball zum 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Ein ähnlich dramatisches Finale hatten sich in der "Open Era" nur Novak Djokovic und Roger Federer im Wimbledon 2019 geliefert - da gewann der Serbe 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4); 4:6, 13:12 (7:3).

Thiem ist damit erst der zweite österreichische Grand-Slam-Sieger nach Thomas Muster (French Open 1995). Der 27-Jährige hatte zuvor die Endspiele der French Open 2018 und 2019 je gegen Rafael Nadal und das Finale der Australian Open 2020 gegen Novak Djokovic verloren.

Thiem durchbrach damit auch die Phalanx der "Big Three", der in New York nicht teilnehmenden Roger Federer und Rafael Nadal sowie des bei den US Open im Achtelfinale für einen Abschuss einer Linienrichterin disqualifizierten Novak Djokovic, die seit der US Open 2016 (Sieger: Stan Wawrinka) 13 Grand-Slam-Titel in Folge unter sich ausgemacht hatten.

Der Österreicher erhält für seinen Sieg drei Millionen Dollar Preisgeld, Zverev die Hälfte.

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Becker fragt nach dem "Wenn ..." - Mischa Zverev reagiert sehr emotional

ATP Kitzbuhel Finalpleite in Kitzbühel: Hanfmann verpasst ersten ATP-Titel VOR 10 STUNDEN