"Das nächste Mal, wenn ich gegen ihn spiele und er auf die Toilette geht, gehe ich auch auf die Toilette und komme nach ihm zurück", gab Zverev auf der Pressekonferenz in New York bekannt.

Tsitsipas hatte bereits vor eineinhalb Wochen beim ATP Masters von Cincinnati den Ärger des Hamburgers auf sich gezogen.

Während des Halbfinals hatte sich der Grieche ebenfalls für längere Zeit in die Kabine verabschiedet. "Als er vom Platz runtergegangen ist, hab ich direkt gesagt, das wird mindestens zehn Minuten dauern. Ich war knapp dran. Es waren neun Minuten", unkte Zverev.

US Open Schäumt Murray zurecht? Pausen-Zoff erhitzt Gemüter bei US Open VOR 20 STUNDEN

Highlights: Zverev zeigt Querrey die Grenzen auf

Ein weiterer Seitenhieb auf Tsitsipas, der zunehmend in die Kritik gerät.

Tsitsipas verteidigt sich, Zverev kontert

Der 23-Jährige verteidigte sich indes bei den US Open gegen die Vorhaltungen der Konkurrenz. "Ich denke nicht, dass ich die Regeln gebrochen habe. Solange ich mich an das Reglement und daran halte, was die ATP als fair vorgibt, ist alles gut", so Tsitsipas.

Spektakel über fast fünf Stunden: Die besten Szenen zum Kracher Tsitsipas-Murray

Zverev hielt dagegen: "Man darf das machen, aber es gibt so etwas wie eine ungeschriebene Regel."

Finale Zverev gegen Tsitsipas möglich

Sportlich läuft es derzeit blendend für den Weltranglistenfünften. Nach Olympia-Gold in Tokio und dem Masters-Titelv on Cincinnati startete Zverev mit einem ungefährdeten 6:4, 7:5, 6:2 gegen Sam Querrey in die US Open.

Brisant: Zverev und Tsitsipas könnten bei den US Open im Finale aufeinandertreffen - spätestens dann kämen wohl die Stoppuhren zum Einsatz, wenn einer der beiden in die Katakomben verschwindet ...

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Djokovic baut Hammer-Serie bei US Open aus

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Power-Schlag und Super-Stopp: Vintage-Murray überragt

US Open Die US Open 2021 live im TV, im Livestream und Liveticker 26/08/2021 AM 00:16