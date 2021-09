Tennis

US Open 2021: Angelique Kerber - Leylah Fernandez | Achtelfinale Damen Einzel - Highlights

Leylah Fernandez (CAN) schlägt Angelique Kerber (GER/16) im Achtelfinale der US Open 2021 in New York 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Im ersten Satz düpiert Kerber ihre 15 Jahre jüngere Gegnerin noch nach 2:4-Rückstand. Im zweiten Satz übernimmt dann aber Fernandez nach Break-Rückstand die Kontrolle und ist im entscheidenden Durchgang nicht mehr aufzuhalten. Die Highlights im Video.

00:02:59, vor 2 Stunden