US Open 2021 - Nick Kyrgios lässig, Yoshihito Nishioka unkonventionell: Die besten Tweener

Bei den US Open 2021 gab es wieder einige spektakuläre Schläge. Selbstverständlich wurde in New York auch wieder der Tweener ausgepackt. Eurosport.de präsentiert die Top Drei Tweener von Flushing Meadows. Und natürlich darf dabei auch Nick Kyrgios nicht fehlen.

00:01:29, vor einer Stunde