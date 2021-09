Tennis

US Open 2021: Mischas Misson - Zverev auf kulinarischer Entdeckung im Comfortland in New York

Mischa Zverev erkundet in einer neuen Episode von Mischas Mission das Comfortland, ein Ort in New York, an dem sogenanntes Comfort Food zubereitet wird. Der 34-Jährige probiert dabei zahlreiche Gerichte und bekommt die Aufgabe, diese blind zu erraten.

00:02:44, vor 16 Minuten