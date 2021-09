Allzu sehr ins Detail gehen wollte Carlos Alcaraz nicht. "Die rechten Adduktoren sind bei mir prinzipiell das Problem", erklärte das Supertalent auf die Frage, weshalb er die Partie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime beim Stand von 3:6, 1:3 abgebrochen hatte.

Alcaraz lag zwar klar zurück gegen den 21-Jährigen, ins Auge stachen die Schwierigkeiten mit den Adduktoren aber nicht.

Dennoch: "Ich hatte keine Wahl, konnte nicht weiterspielen. In erster Linie muss ich auf meinen Körper schauen, um gesund zu bleiben. Es war ein langes Match, ich habe mich dabei nicht gut gefühlt und musste dann abbrechen", so der Weltranglisten-55.

US Open Zverev schneller als Djokovic: Ist das der Schlüssel zum Titel? VOR 5 STUNDEN

Mit Sicherheit die richtige Entscheidung in so jungen Jahren.

Alcaraz ehrlich: "Derartige Matches nicht gewohnt"

Er habe "den Schmerz schon vor der Begegnung gespürt", gab Alcaraz auf der Pressekonferenz zu. "Ich konnte ihn im ersten Satz aber kontrollieren. Im Zweiten wurde es dann peu à peu schlimmer."

Die ganze Szene: So kam es zum Abbruch-Drama um Alcaraz

Die beiden hart erkämpften Fünfsatzpartien zuvor gegen Stefanos Tsitsipas in Runde drei und Peter Gojowczyk im Achtelfinale hätten ebenfalls eine Rolle gespielt und die Muskelprobleme verschärft.

"Ich bin es nicht gewohnt, derartige Matches in Serie zu spielen", betonte Alcaraz, für den das Viertelfinale von Flushing Meadows erst das elfte Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Wettbewerbs war.

Alcaraz: US-Open-Reise stellt alles in den Schatten

Sein Debüt auf der Major-Bühne gab der Teenager aus Murcia im Februar, als er bei den Australian Open bis in Runde zwei kam. Bei den French Open ging es sogar noch eine Runde weiter, in Wimbledon gewann er zwei Partien. Ende Juli feierte Alcaraz beim Sandplatz-Turnier im kroatischen Umag seinen ersten Titel auf der ATP Tour

Auger-Aliassime im Halbfinale - die wichtigsten Szenen zum Sieg gegen Alcaraz

Bereits in der Saison 2020 hatte er bei den French Open erstmals versucht, das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Event zu erreichen, scheiterte damals aber noch in der Qualifikation.

Die überragenden Leistungen in den vergangenen eineinhalb Wochen bei den US Open stellten aber alles in den Schatten, weshalb Alcaraz schließlich das einzig richtige Fazit zog: "Es war ein großartiges Turnier für mich."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Tiebreak-Krimi - Fernandez schlägt auch Svitolina

Auger-Aliassime: "So wollte ich nicht gewinnen"

US Open Bitteres Turnierende für Supertalent Alcaraz im Viertelfinale VOR 6 STUNDEN