Tennis

US Open 2021 - Emma Raducanu nutzt Fernandez-Fehler im Finale eiskalt: "Schnelle Hand" schlägt zu

Das US-Open-Finale der Frauen zwischen Emma Raducanu und Leylah Fernandez war eines auf sehr hohem Niveau. Und so wurden Fehler mitunter gnadenlos bestraft. Im zweiten Satz hat Raducanu Breakball zum 4:2 und genau in diesem Moment entscheidet sich Fernandez bei der Vorhand am Netz für die falsche Seite. Raducanu steht genau richtig und sichert sich das Break.

00:00:40, vor einer Stunde