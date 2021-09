Tennis

Mischas Mission - Mischa Zverev rätselt: Wie komme ich auf den Center Court?

Mischa Zverev ist bei den US Open für Eurosport unterwegs und bekommt als Mission aufgetragen: Spiele auf dem Center Court! Was in Flushing Meadows nicht klappt, wird an einem wahrhaft historischen Ort mit Mats Wilander Wirklichkeit.

00:02:40, vor 2 Stunden