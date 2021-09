Osaka verpasste aufgrund einer Vielzahl leichter Fehler und einer couragiert aufspielenden Gegnerin ein mögliches Achtelfinale gegen die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber und muss den nächsten sportlichen Rückschlag nach ohnehin schwierigen Monaten verkraften.

Zunächst zog sie aufgrund mentaler Probleme bei den French Open zurück und offenbarte in dem Zusammenhang ihre Probleme mit Depressionen.

Es folgte ein Verzicht auf Wimbledon und die Rückkehr bei den Olympischen Spielen in Japan, als sie die Goldhoffnungen ihrer Landsleute nicht erfüllen konnte.

In der Vorbereitung auf das Turnier in New York schied Osaka dann bereits im Achtelfinale von Cincinnati aus - in Flushing Meadows war nun gar eine Runde früher Schluss.

