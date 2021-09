Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic legt sich mit dem Publikum an - und lässt zwei Doppelfehler folgen

In der Drittrundenpartie der US Open zwischen Novak Djokovic und Kei Nishikori feiern die Fans jeden Punkt des Japaners mit kräftigem Applaus. Djokovic möchte auch etwas von davon abbekommen und fasst sich im dritten Satz in einem Spiel gleich zweimal ans Ohr, um das Publikum aufzufordern, auch für ihn zu jubeln. Dann unterlaufen ihm jedoch zwei Doppelfehler. Kurz danach holt Nishikori das Break.

00:05:38, vor 28 Minuten