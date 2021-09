Tennis

US Open 2021: Oscar Otte geht nach verwandeltem Matchball gegen Andreas Seppi richtig ab

Mit einer starken Vorhand sichert sich Oscar Otte in seinem Drittrundenmatch gegen Andreas Seppi sein Achtelfinal-Ticket bei den US Open. Anschließend jubelt der Kölner ausgelassen über seinen 6:3, 6:4, 2:6, 7:5-Erfolg, dabei darf natürlich auch die Fingerbrille nicht fehlen. Otte steht damit erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der zweiten Woche.

00:01:29, vor 40 Minuten