Kleiner Trost für Peter Gojowcyzk: In der Weltrangliste wird der 32-Jährige 40 Plätze nach oben auf Rang 101 springen.

Zudem erhält der Dachauer für den Achtelfinaleinzug ein Preisgeld von 265.000 US-Dollar (rund 220.000 Euro).

Gojowczyk, der sich in New York bereits durch drei Runden Qualifikation gekämpft hatte, war bei 17 Grand-Slam-Teilnahmen zuvor nie über die zweite Runde hinausgekommen.

Der erst 18 Jahre alte Alcaraz ist derweil der nun jüngste US-Open-Viertelfinalist der Open Era. Bei den Damen steht in Kerber-Bezwingerin Leylah Fernandez (Kanada) ebenfalls eine zu Turnierbeginn noch 18-Jährige im Viertelfinale. Am Montag kann zudem noch die britische Qualifikantin Emma Raducanu (18) nachziehen.

Gojowczyk kann van de Zandschulp nicht folgen

Mit Botic van de Zandschulp hat es hingegen ein weiterer Qualifikant bereits ins Viertelfinale geschafft und trifft dort auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev.

Van de Zandschulp gesellt sich damit zu Nicolas Escudé (1999) und Gilles Müller (2008), die bislang als einzige Qualifikanten in New York ins Viertelfinale vordringen konnten.

Fünf Spieler haben es in der Open Era als Qualifikant sogar in ein Grand-Slam-Halbfinale geschafft: John McEnroe 1977 in Wimbledon, Bob Giltinan 1977 bei den Australian Open, Filip Dewulf 1997 bei den French Open, Vladimir Voltchkov 2000 in Wimbledon und Aslan Karatsev 2021 bei den Australian Open.

Gojowczyk hatte sich als Qualifikant ins Turnier gekämpft und dann mit Siegen über Ugo Humbert (Frankreich/Nr. 23), Dusan Lajovic (Serbien) und Henri Laaksonen (Schweiz) seinen Teil dazu beigetragen, dass es erstmals seit Wimbledon 1997 drei deutsche Profis ins Achtelfinale bei einem Major schafften.

Am Montag haben Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ( 18:00 Uhr live bei Eurosport ) und der Kölner Oscar Otte (ca. 21:00 Uhr) gegen die starken Italiener Jannik Sinner und Matteo Berrettini noch die Chance aufs Viertelfinale.

Achtelfinale Herren am Sonntag:

Botic van de Zandschulp (NED/Q) - Diego Schwartzman (ARG/11) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1

Daniil Medvedev (RUS/2) - Daniel Evans (GBR/24) 6:3, 6:4, 6:3

Carlos Alcaraz (ESP) - Peter Gojowczyk (GER/Q) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0

5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0 Frances Tiafoe (USA) - Félix Auger-Aliassime (CAN/12) - Night Session

