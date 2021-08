Tennis

US Open - Simona Halep zündet den Turbo, aber Camila Giorgi hat Glück mit einem Netzroller

Was für ein Glück für Camila Giorgi. Die Italienerin versucht bei den US Open ihre Erstrundengegnerin Simona Halep mit einem Angriffsschlag in Bedrängnis zu bringen, doch die Netzkante steht ihr im Weg. Mit viel Dusel landet der Ball kurz hinter dem Netz im Feld. Halep erläuft diesen zwar noch, kann ihn aber ganz knapp nicht zurück ins Feld bringen.

00:00:43, vor 4 Stunden